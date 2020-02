Vucinic: “Scudetto? Juventus favorita. La sconfitta contro la Sampdoria…”

Mirko Vucinic, ex calciatore di Roma e Juventus, ospite negli studi di “Tiki Taka”, ha parlato di lotta scudetto con Inter e Lazio coinvolte, ricordando anche l’emozionante sfida coi nerazzurri del 2010. La sconfitta interna con la Sampdoria, della sua Roma, rappresentò un momento cruciale

PENSIERI AMARI – Ricordando quel Roma-Sampdoria, Mirko Vucinic trasuda malinconia, mista ad un leggero rimpianto: «Ci ha fatto tanto male non vincere quello scudetto – ha commentato l’ex giallorosso – perché ci credevamo e avevamo fatto una grande rimonta sull’Inter che poi vinse tutto. Poi però è andata così. Chi vincerà il campionato quest’anno? La Juventus resta favorita. Ha una rosa ampia e importante. Match contro l’Inter a porte chiuse? Ovviamente è un cambiamento importante, i bianconeri ne risentiranno ma credo tutto il calcio. Brutto guardare una partita simile senza tifosi, soprattuto perché arriva in un momento clou e vale mezzo scudetto. In ogni caso, credo sia tutto nelle mani della Juventus, nonostante Inter e Lazio le stiano col fiato sul collo».