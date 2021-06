Vrenna (pres. Crotone): «Cordaz un figlio per me. Gli auguro di tornare»

Gianni Vrenna – presidente del Crotone – ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa di saluto ad Alex Cordaz, annunciato ufficialmente dall’Inter (vedi articolo). Il numero uno del club calabrese ha augurato al giocatore di tornare in futuro nel club.

SALUTO – Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha indetto una conferenza stampa per salutare Alex Cordaz prima del suo passaggio all’Inter. Queste le parole del numero uno del club calabrese: «Ci tenevo a fare questa conferenza per salutare più che il calciatore l’uomo, un figlio. Sono stato un po’ l’artefice degli ultimi anni di carriera di Alex perché sono stato il primo a volerlo fortemente a Crotone quando lui era al Parma. Speriamo sia un arrivederci, l’augurio che gli faccio è che un giorno possa tornare anche in ruolo diverso da quello di calciatore e gli faccio grosso in bocca al lupo per la nuova avventura».

Fonte: Fccrotone.it