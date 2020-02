Vrba (All. Ludogorets): “Oggi crudeli! Inter? Motivati. Non...

Vrba (All. Ludogorets): “Oggi crudeli! Inter? Motivati. Non vediamo l’ora”

Vrba ha parlato della prossima partita contro l’Inter, dopo l’ampia vittoria odierna del suo Ludogorets contro il Botev. L’allenatore non ha paura dei nerazzurri e carica i suoi, in vista dell’impegno in Europa Leauge. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Gong.bg

NIENTE PAURA – Pavel Vrba ha le idee chiare in vista dell’impegno in Europa League del suo Ludogorets: «Penso che meritassimo di vincere. Questo risultato è crudele per l’avversario, ma d’altro canto elogerò i miei giocatori che hanno cercato un gol in più fino alla fine. Giovedì ci aspetta una partita leggermente diversa, ma questo risultato motiverà ulteriormente i giocatori. Europa League? Non vediamo l’ora che arrivi questa partita. L’Inter sta lottando per il titolo in Italia. Contiamo su di noi e sui nostri tifosi. Questa partita ci dà l’opportunità di mostrare le nostre capacità».