Vrba (all. Ludogorets): “Sorteggio di Europa League con l’Inter, contento”

Vrba è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Ludogorets poche ore dopo il sorteggio di Europa League con l’Inter (vedi articolo). Il tecnico ceco, intervistato dalla TV bulgara Nova, ha commentato il fatto che il suo debutto europeo col nuovo club sarà proprio contro i nerazzurri.

NUOVO CORSO – Pavel Vrba commenta la sua nuova opportunità in panchina: «Il Ludogorets domina il campionato bulgaro, ma io sono attratto dalla Champions League. Questo è stato chiaro fin dai primi incontri con la dirigenza, il mio obiettivo personale è qualificarci alla prossima fase a gironi. Vincere il campionato è importante, ci porta ai turni di qualificazione per la Champions League, ma non sottovalutiamo neanche la partita di coppa col Levski Sofia. Sono contento del sorteggio per l’Europa League: ho visto la partita dell’Inter in Champions League con lo Slavia Praga, così come molte altre loro partite. Credo che i tifosi bulgari saranno soddisfatti del risultato finale».

Fonte: Ludogorets.gong.bg