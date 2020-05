Volpi: “Serie A, Spadafora due passi indietro. Successo qualcosa?”

Sulla Serie A il giornalista Jacopo Volpi non capisce perché ci siano esternazioni come quella del ministro Spadafora di ieri sera (vedi articolo). Nel suo intervento da Roma per “La Domenica Sportiva” su Rai 2 ha commentato le ultime sulla possibile ripresa del campionato.

CALCIO BLOCCATO – Jacopo Volpi spera che la Serie A possa riprendere: «La settimana è stata bella piena di speranze, poi è successo qualcosa. La concessione degli allenamenti individuali aveva dato l’idea che si potesse tornare a giocare, dalla prima settimana di giugno con la Coppa Italia per riaprire la stagione. Dev’essere successo qualcosa che ha dato fastidio a qualcuno: non so se i presidenti regionali che hanno aperto ad allenarsi seppur singolarmente. Qualcosa è successo: il ministro Vincenzo Spadafora ha fatto un passo avanti e due indietro, per lui siamo tornati a domenica scorsa. Il breve discorso Facebook di Spadafora, a sensazione, sembra che ci riporti al punto di partenza. Poi domani è un altro giorno, qualcosa cambierà».