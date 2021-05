Volpi: «Non era scontato terminare la stagione, complimenti a tutti!»

Piero Volpi, medico sociale della squadra, dopo Inter-Udinese 5-1, ultima di campionato, ai microfoni di “Inter TV” in diretta su Twitch ha parlato della stagione nerazzurra.

STAGIONE DIFFICILE – Piero Volpi, medico sociale della squadra, dopo i festeggiamenti per la vittoria del campionato, su Twitch ha parlato così: «È stata una stagione con tutte le problematiche legate al Covid-19. In una situazione di grande difficoltà sono stati superati diversi problemi. Finire questo campionato penso che non era scontato all’inizio di settembre, e aver portato al termine la competizione è un grande merito per tutte le squadre. I segnali di speranza sono diversi e il primo sono proprio i tifosi oggi allo stadio. Un’apertura importante è ovviamente il vaccino e quindi non solo quelli che inizialmente erano solo i tamponi. Speriamo in una ripresa di tutto lo sport italiano. Grande merito su tre punti, il primo è allo staff tecnico e mister Conte, che avendo alzato il livello di qualità e quantità del lavoro fisico ha fatto una sorta di prevenzione. Poi al nostro lavoro e quello di tutti i medici con delle regole dettate ad inizio stagione dove siamo stati abbastanza pignoli. E infine anche alle persone che hanno portato avanti queste regole. Ringrazio il nostro settore giovanile e femminile, tutti hanno operato nell’ambito della correttezza, è stato un grande segnale».