Volpi: “Inter, Vidal porta esperienza in un centrocampo di giovani. Conte…”

Vidal Nainggolan

Sergio Volpi, ex calciatore, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex capitano della Sampdoria, si è espresso sul possibile contributo in stagione di Arturo Vidal

ESPERIENZA – Queste le parole di Sergio Volpi: «Vidal è un giocatore che il mister Conte ha conosciuto alla Juventus dove gli ha dato tanto. Credo che la sua richiesta di portarlo all’Inter sia perché sa benissimo cosa gli può dare sia in campo che nel gruppo. È un giocatore di esperienza in un centrocampo di giovani, perché Barella, Sensi e Gagliardini sono tutti elementi giovani. La sua esperienza può far sì che i ragazzi capiscano meglio cosa vuole il mister da loro».