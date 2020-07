Voller (DS Bayer Leverkusen): “Europa League obiettivo! Inter e Getafe…”

Voller ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo del club tedesco, commentando il sorteggio di Europa League che potrebbe opporre i suoi a Inter o Getafe nei quarti, parla degli obiettivi di squadra

DA CASA BAYER LEVERKUSEN – Di seguito le parole di Rudi Voller: «Abbiamo buone possibilità di passare il turno agli ottavi contro i Glasgow Rangers. Poi nei quarti di finale siamo stati sorteggiati contro Inter o Getafe, due delle squadre più competitive. Questo dimostra che in Europa League non ci sono avversari facili. Ma questo era già chiaro. Giochiamo per arrivare il più lontano possibile e sperando di raggiungere la finale».

Fonte: bayer04.de