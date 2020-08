Voller (Bayer Leverkusen): Havertz? Venderemo solo dopo l’Europa League”

Kai Havertz, giovane attaccante del Bayer Leverkusen prossimo avversario dell’Inter in Europa League, in queste ore starebbe trattando il suo prossimo trasferimento in Premier League, precisamente al Chelsea. Rudi Voller, ex giocatore tedesco e attuale direttore esecutivo del club, ha parlato del futuro del ragazzo. Di seguito le sue parole riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo account Twitter.

PROSSIMO AVVERSARIO – Kai Havertz è pronto a salutare il Bayer Leverkusen per approdare al Chelsea, ma il dirigente Rudi Voller frena tutto: «Havertz? Sappiamo che il Chelsea è molto interessato a lui… ma non venxeremo nessun giocatore prima della fine dell’Europa League. Se il Chelsea vuole Kai, deve pagare quello che chediamo. Nessun prezzo sarà abbassato a causa del Covid-19».

Voëller (Bayer Leverkusen director) to Gazzetta: “Havertz? We know that Chelsea are strongly interested in him… but we’ll not sell any player before the end of the Europa League.

If Chelsea want to sign Kai, they must pay what we ask. No lower price because of Covid”. 🔵 #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020