Il Volendam vince in casa, ma si fa male Oristanio! OK Stankovic

Il Volendam ha vinto 2-0 in casa contro il Cambuur. Solo venticinque minuti per Gaetano Oristanio, ragazzo di proprietà dell’Inter. Out per infortunio

VITTORIA E INFORTUNIO − Vittoria importante per il Volendam dei prestiti Inter, Filip Stankovic e Oristanio. Alla squadra dell’ex nerazzurro Wim Jonk basta la doppietta segnata da Mirani per risolvere la pratica Cambuur. Volendam che sale a quota 30 punti in classifica e va a +5 momentaneamente dal terzultimo posto occupato dall’Emmen. Notizia amara però per la formazione oranje. Dopo 25′ si è fatto male Oristanio, che ha dovuto lasciare il campo per l’altro italiano, Antonucci.