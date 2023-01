Il Volendam di Stankovic e Oristanio sfiora l’impresa: Ajax salvo nel finale

Serata dalle tinte italiane tra Ajax e Volendam. In campo i due proprietà Inter Filip Stankovic e Gaetano Oristanio; mentre dall’altro lato c’è Lucca. Termina 1-1 all’Amsterdam Arena

GRANDE RISULTATO − Il Volendam di Stankovic e Oristanio sfiora l’impresa all’Amsterdam Arena contro l’Ajax. La squadra neopromossa passa addirittura in vantaggio al minuto 59 del secondo tempo con la rete di Mirani su assist di Eiting. Nei lancieri entrano la stellina ghanese Kudus e il giovane attaccante italiano, ex Pisa, Lorenzo Lucca. Il gol del pareggio dell’Ajax arriva proprio da una loro combinazione: Lucca suggerisce e Kudus trafigge Stankovic per l’1-1. Nel finale, il Volendam riesce comunque a portare a casa il pareggio. Risultato molto positivo per la squadra sedicesima in classifica.