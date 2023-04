Volendam, non basta l’assist di Oristanio: altro ko! 2-3 col PSV

Altra sconfitta per il Volendam di Oristanio e Stankovic, prestiti dell’Inter. Non basta l’assist del centrocampista: il PSV passa per 2-3 nel match di questo pomeriggio in Eredivisie

SCONFITTA – Seconda sconfitta consecutiva per il Volendam in Eredivisie. Ad imporsi è il PSV che batte la squadra di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio per 2-3. Ai gol degli ospiti che si impongono grazie alle rete di De Jong al 33′ e la doppietta di Til, in gol al 40′ e al 58′ i padroni di casa rispondono con Mbuayamba al 56′ e van Mieghem al 62′, su assist dello stesso centrocampista in prestito dall’Inter, poi sostituito all’85’. La squadra dei due prestiti Inter si trova ora al 14esimo posto in campionato, a soli due punti dal play-out retrocessione.