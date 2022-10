Volendam, giornataccia per i due dell’Inter: 90 minuti in campo e KO

Giornata da dimenticare per il Volendam e i due giocatori dell’Inter in prestito nel club di Eredivisie: Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. 90 minuti in campo per entrambi nel KO rimediato oggi per 2-0 contro il Fortuna Sittard.

GIORNATA DA DIMENTICARE – Non è sicuramente stata una bella giornata quella di oggi per Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. I due giocatori dell’Inter, in prestito al Volendam, sono rimasti infatti in campo per 90 minuti nella sconfitta degli olandesi contro il Fortuna Sittard. 2-0 il risultato finale, a causa anche del fatto che il Volendam sia rimasto in 10 uomini dal 39′ del primo tempo.