Volendam, errore Stankovic ma vince in rimonta! Assente Oristanio contro l’Emmen

VITTORIA IN RIMONTA – Il Volendam vince contro l’Emmen la gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato Eredivisie. Succede tutto nel secondo tempo dopo il pareggio 0-0 nel primo tempo. Al 46′ l’autogol di Filip Stankovic, ma dal 67′ la reazione dei padroni di casa con il gol di Benaissa Banamar che apre di fatto alla rimonta del Volendam. All’88’ il gol del 2-1 con Bilal Ould-Chikh. Chiude definitivamente la partita Daryl van Mieghem al 92′. Assente il centrocampista in prestito dall’Inter Gaetano Oristanio per squalifica.