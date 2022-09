Il Volendam come l’Inter: difesa rivedibile! Altra serataccia per Stankovic

Il Volendam dei due prestiti Inter Stankovic e Oristanio ha perso in casa confermandosi peggior difesa dell’Eredivisie. Tre gol subiti per il figlio d’arte

DIFESA MALE MALE − Il Volendam perde in casa contro l’Eagles per 2-3. Altra serataccia per Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter. Con venti gol subiti il Volendam si conferma la peggior difesa dell’Eredivisie. In campo per 75 minuti anche il centrocampista Oristanio, sempre in prestito dall’Inter. Primo tempo equilibrato che si chiude sull’1-1 con la rete ospite di Adekanye e il pari di Eiting. Nella ripresa la doppietta di Kuipers condanna il Volendam; inutile il gol del 2-3 finale di Muhren.