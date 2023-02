Volendam, 3 punti contro il Vitesse: Oristanio dal 1′ in campo e sostituito

Il Volendam ha affrontato oggi il Volendam in Eredivisie. La squadra di Oristanio non ha fallito conquistando i tre punti vincendo 2-0. L’attaccante di proprietà dell’Inter è sceso in campo dal 1′ ma non fino al 90′

TRE PUNTI – Il Volendam in Eredivisie conquista tre punti importanti contro una diretta concorrente come il Vitesse. La squadra di Oristanio, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito in Olanda, ha sbloccato il risultato al 16′ con van Mieghen che poi mette a segno anche il 2-0 al 68′. La partita di Oristanio finisce al 61′ quando lascia il posto a Veerman.