Vogliacco: «Chivu? Merita il meglio! Bonny fortissimo e serio»

Vogliacco ha parlato di due suoi ex colleghi al Parma come Cristian Chivu e Yann-Ange Bonny. Il primo è stato allenatore per pochi mesi, il secondo compagno di squadra. Il difensore ha speso belle parole su entrambi. Il francese è in nerazzurro, dopo la firma di ieri.

CHIVU – Alessandro Vogliacco al Corriere dello Sport spende bellissime parole nei confronti di Cristian Chivu, con cui ha lavorato Parma per pochi mesi. Le sue parole: «Mi è sempre stato vicino e mi ha dato fiducia, mi ha detto che se ero tranquillo lo era anche lui. Non è solo un bravissimo allenatore ma anche un bravissimo uomo. Spero che possa raggiungere tutti i traguardi che sogna, se lo merita».

AL MONDIALE PER CLUB – Vogliacco commenta l’esperienza negli Stati Uniti della nuova Inter di Chivu: «Sì l’ho seguito. Sapevo che non sarebbe stato facile inserirsi però l’Inter è una grande squadra. Mi sono piaciuti».

BONNY E BERNABE – Infine, Vogliacco ha detto la sua su Yann-Ange Bonny e Adrian Bernabè. Il primo è andato all’Inter (manca solo l’annuncio ufficiale), il secondo invece è nel mirino della Fiorentina. Ecco cos’ha detto: «Sono ragazzi fortissimi e seri che si meritano l’interesse di grandi società e di raggiungere traguardi importanti. Sono sicuro che lo faranno».

Fonte: Corriere dello Sport – Giulia Mazzi