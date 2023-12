Vocalelli: «Rigore per il Napoli? No! E sul primo gol Inter molto dopo»

Vocalelli non è d’accordo con le proteste del Napoli sul primo gol dell’Inter e il contatto Acerbi-Osimhen. Per lui il primo contatto è discutibile, il secondo invece no: il giornalista ne ha parlato a Radio Radio – Lo Sport.

MA QUALE FURTO – Alessandro Vocalelli non è d’accordo con chi parla di Napoli-Inter influenzata da Davide Massa: «L’arbitraggio ha influito? Secondo me no. Io sono d’accorto che sul primo intervento, quello di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka, ci può essere il fallo. Magari c’è anche il fallo. Però lo sviluppo dell’azione, fino al gol, se lo cronometriamo passano quindici secondi: il pallone arriva su un giocatore laterale, fa un dribbling, si piazza tutta la difesa del Napoli e crossa. Non mi sembra che quell’azione sia nell’immediatezza: ci potrebbe essere il fallo, ma non è che prende in contropiede la difesa del Napoli. Quindi errore sì ma non decisivo. Sul rigore richiesto per me il tocco è troppo leggero per determinarlo».