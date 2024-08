Vocalelli: «Mercato Chiesa? In questo momento c’è una esigenza»

Chiesa è il nome principale dal mercato in questo inizio di agosto, con la Juventus che ha deciso di scaricarlo senza mezzi termini. L’Inter, nel caso, potrebbe entrare in corsa se non si trovasse un acquirente in estate, prendendolo a parametro zero fra un anno. Vocalelli ha valutato le opzioni a Radio Radio.

IL NOME PRINCIPALE – Si è acceso ufficialmente il mercato attorno a Federico Chiesa. Il segnale lanciato dalla Juventus ieri, prima tramite la mancata convocazione per la partita col Brest e poi con le parole di Thiago Motta al termine dell’amichevole, è inequivocabile. L’Inter è lo “spauracchio” che i bianconeri forse temono, visto che cercheranno di piazzarlo da qui al 30 agosto per evitare che da gennaio possa firmare da svincolato per qualsiasi altro club. Ma non sarà semplice, perché ora tutte le squadre sanno che la Juventus ha rotto con Chiesa e il giocatore non rinnoverà.

Chiesa via dalla Juventus con l’Inter sullo sfondo: le parole di Vocalelli

LE OPZIONI – Intervenuto a Domenica Sport, su Radio Radio, Alessandro Vocalelli fa il punto sul possibile rinforzo a zero per l’Inter: «In questo momento mi sembra di capire che l’esigenza maggiore sia della Juventus, di trovare una sistemazione a Chiesa. Anche per questo mi sembra che abbia accelerato, facendo capire alla concorrenza che si possa prendere a buon mercato. Però bisogna vedere se si sposano le esigenze: una è quella di prenderlo senza spendere una fortuna, l’altra è quando chiede Chiesa. Se, partendo da sei milioni netti, chiede un aumento di ingaggio non è facile trovare una sistemazione».