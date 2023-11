Vocalelli: «Inter sulle spalle di Lautaro Martinez. Vlahovic sorpresa»

Una sfida nella sfida tra Juventus e Inter, è rappresentata dal dualismo dei bomber Lautaro Martinez e Vlahovic. Il giornalista Vocalelli ha parlato a riguardo in diretta su Radio Radio.

PUNTE – In merito alla sfida dei centravanti di Inter e Juventus, Alessandro Vocalelli ha espresso il suo parere: «A me sorprende come la Juventus sia a -2 dall’Inter senza Dusan Vlahovic. Mentre i nerazzurri sono sulle spalle di Lautaro Martinez e i suoi 12 gol in 12 partite, la Juventus lotta per il primo posto senza l’attaccante per eccellenza della squadra. Il serbo, pagato circa 75 milioni di euro, è stato una sorpresa in negativo. Se Vlahovic ricomincia a fare quello che sa fare, ne vedremo delle belle».