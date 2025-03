Vlaovic plaude all’Inter: «Bell’affare con Sucic. Momento giusto!»

Goran Vlaovic, ex calciatore croato che ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali del 1998, ha espresso il suo giudizio in merito all’ingaggio, da parte dell’Inter, del suo connazionale Petar Sucic.

L’APPREZZAMENTO – Goran Vlaovic ha concesso un’intervista esclusiva a Sportitalia.it, trattando anche dell’acquisto di Petar Sucic da parte dell’Inter. L’ex calciatore croato si è così espresso sull’affare: «Petar mi piace molto, così come Baturina. Sucic è sicuramente fra i giocatori in grado di poter sostituire coloro che appartengono alle precedenti generazioni di giocatori croati. L’Inter lo ha già ingaggiato, penso che abbia fatto un buon affare, soprattutto perché lo ha comprato in questa fase. Magari, fra 10 partite il suo prezzo risulterà essere differente».

Vlaovic su Sucic-Inter e non solo: il futuro della Croazia

LO SCENARIO – Vlaovic ha poi proseguito tratteggiando un quadro ottimistico del futuro della Croazia: «Ce ne sono altri che ancora non conoscete, ma che faranno strada. Perciò dico che la Croazia ha futuro. Non so quando, ma accadrà che dovremo fare a meno di giocatori come Perisic, Modric e Kovacic. Beh, con il tempo immagino che questi giovani che stanno crescendo li sapranno sostituire».