Vlahovic ripensa alla Coppa Italia: «Finale persa, non sono soddisfatto»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport, ha parlato de e della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter ed il possibile addio di Skriniar alla Serie A

OBIETTIVI – Queste le parole di Dusan Vlahovic: «Primi sei mesi alla Juventus? Posso migliorare in tutto, sto lavorando per crescere. Anche a 35 anni si può migliorare, figuriamoci a 22. Sono arrivato a metà stagione in una squadra nuova, in una società forte. Avevo sicuramente bisogno di tempo per ambientarmi. Sicuramente potevo fare meglio, non sono soddisfatto visto che abbiamo perso una finale. Skriniar, Koulibaly e De Ligt via dalla Serie A? Sono giocatori fortissimi, se sarà più facile non lo so. Io mi preparo per ogni partita come se fosse una montagna russa».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva