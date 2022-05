Vlahovic punta l’Inter. Allenamento individuale agli ordini di Allegri – TS

Dusan Vlahovic punta l’Inter. L’attaccante serbo, secondo quanto riferito da Tuttosport, ha svolto del lavoro individuale con Massimiliano Allegri

OBIETTIVO – Dusan Vlahovic punta l’Inter. Il serbo, secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata di ieri l’attaccante della Juventus ha lavorato, davanti a 300 sostenitori bianconeri, sui tiri in porta e sui movimenti da fare sul fronte offensivo. Al termine dell’allenamento, spiega il quotidiano, si è fermato per svolgere del lavoro supplementare con Massimiliano Allegri che si è sdoppiato nella veste di allenatore e psicologo. Il tecnico si è improvvisato anche difensore, provando ad imitare Skriniar, che Vlahovic si troverà di fronte nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia