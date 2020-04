Vlahovic: “Mio gol all’Inter come quello di Bale...

Vlahovic: “Mio gol all’Inter come quello di Bale a San Siro? Devo lavorare”

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina. Tra i tanti temi toccati, anche quel gol segnato all’Inter al Franchi. Alcuni l’hanno paragonato, impropriamente, ad una delle tre reti di Gareth Bale, a San Siro, nel match di Champions League del 20 ottobre 2010

BEFFA – I tifosi dell’Inter hanno ancora negli occhi ogni fotogramma di quell’azione. Una gestione superficiale del neo entrato Matteo Politano, un anticipo poco convinto di Milan Skriniar e Dusan Vlahovic che, sfruttano il ritorno poco convinto dello slovacco, fredda Samir Handanovic regalando il pareggio alla Fiorentina a tempo scaduto. È il 15 dicembre scorso e l’attaccante serbo, classe 2000, lo ricorda con grande entusiasmo: «Il gol più importante e più bello l’ho segnato contro l’Inter. Perdevamo 1 a 0. Era il 93’, sono scattato, ho retto il contrasto e ho mirato nell’angolo alto senza pensare ad Handanovic. La mia rete ha fruttato un punto contro l’Inter che, in quel momento, era prima in classifica».

PARAGONI – Nel duello spalla a spalla con Skriniar, Vlahovic resiste alla grande e trova tempo e spazio per freddare Handanovic. Sono piovute diverse critiche sul difensore nerazzurro dopo quell’azione:«È un osso duro. Ma sono riuscito a resistere. Alcuni hanno paragonato il mio gol a una rete di Gareth Bale a San Siro contro l’Inter. Ma per arrivare ai livelli di Bale devo ancora lavorare tantissimo».

MODELLI – Il coronavirus ha arrestato la crescita di Vlahovic, ma alla domanda sull’attaccante più forte in Serie A risponde con pochi dubbi: «In questo momento Ciro Immobile sta facendo cose fuori dal comune e ha un media gol impressionante. Tra gli stranieri? Domanda facile per me: Zlatan Ibrahimovic. A parte lui dico Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Paulo Dybala».

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luca Calamai