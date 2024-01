Vlahovic: «Inter-Juventus? Non ci pensiamo, prima c’è altro»

Vlahovic ha aperto la vittoria della Juventus per 0-3 a Lecce con una doppietta in nove minuti. Intervistato nell’immediato post partita su DAZN, l’attaccante serbo rifiuta di parlare già dello scontro diretto con l’Inter del 4 febbraio.

DAVANTI CON L’ASTERISCO – La Juventus, in attesa che si torni ad avere lo stesso numero di partite, è in testa alla classifica. Per Dusan Vlahovic, decisivo stasera a Lecce, non è ancora il momento di guardare al 4 febbraio: «Inter-Juventus in arrivo? Noi non ci pensiamo. Guardiamo partita per partita, prima c’è l’Empoli e dopo penseremo all’Inter. Andiamo passo per passo, partita per partita che ogni giornata è fondamentale».