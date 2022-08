Vlahovic imita Lukaku: «Meglio lo scudetto della classifica marcatori!»

Dusan Vlahovic dopo la vittoria contro il Sassuolo alla prima giornata, intervistato su DAZN ha risposto come Lukaku riguardo la lotta scudetto e la classifica marcatori (vedi QUI).

COME LUKAKU – Dusan Vlahovic punta alla vittoria dello scudetto “snobbando” la classifica marcatori, lancia una sfida all’Inter: «La squadra viene prima di tutto, non mi lamenterei se vincessi lo Scudetto e non fossi poi capocannoniere a fine stagione. Rinuncerei tutta la vita al titolo personale».