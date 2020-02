Vlahovic: “Esultanza contro l’Inter? Mal interpretata, cambierÃ²! I tifosi…”

Vlahovic: “Esultanza contro l’Inter? Mal interpretata, cambierò! I tifosi…”

Dusan Vlahovic nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” parla anche della sua esultanza, mal interpretata a suo modo di vedere, soprattutto dopo i gol a Napoli e Inter.

LA POLEMICA – Dusan Vlahovic torna a parlare della sua esultanza che ha fatto tanto discutere contro Inter e Napoli, facendo arrabbiare anche il suo tecnico alla Fiorentina, Beppe Iachini. Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport il centravanti serbo ha detto di voler cambiare esultanza, lo farà già contro il Milan? Queste le sue parole: «La mia esultanza ha fatto arrabbiare Iachini? Ho deciso che lo cambierò visto che era stato male interpretato anche quando avevo segnato contro il Napoli e contro l’Inter. Voglio solo ribadire che non ho mai avuto l’intenzione di offendere i tifosi avversari. I tifosi sono la vita per noi calciatori. Come festeggerò? Ho già deciso. Lo vedrete quando scaraventerò in rete il prossimo pallone».