Vlahovic era stato richiesto da Conte per l’Inter: il retroscena – CdS

Vlahovic a gennaio ha lasciato la Fiorentina per la Juventus, ma in precedenza era finito tra le richieste di Conte per l’Inter. Lo rivela quest’oggi il Corriere dello Sport, tornando indietro nel tempo.

ATTACCO PESANTE – Due anni fa ad Antonio Conte sarebbe piaciuto affiancare Dusan Vlahovic a Romelu Lukaku. La notizia è del Corriere dello Sport, che ricorda come nell’estate del 2020 Lautaro Martinez fosse vicino ad andare al Barcellona. Trattativa poi sfumata perché i catalani non avevano i soldi necessari per pagarlo. Si fosse concretizzare la cessione del Toro l’idea dell’attuale manager del Tottenham era proprio Vlahovic, segnalato a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Poi, con l’argentino rimasto, ovviamente la questione non andò avanti. Ma è un’indicazione di come Conte sia pronto a un attacco fisico, motivo per cui punta Lukaku per gli Spurs in modo da far coppia con Harry Kane (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



