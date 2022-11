Viviano: «Zaniolo fuori dalla Roma? All’Inter non ci starebbe! Juventus…»

Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, ha parlato di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, a detta sua, nell’Inter non ci starebbe. Probabilmente alla Juventus

ZANIOLO − Viviano dice la sua sull’ex nerazzurro, oggi alla Roma, Zaniolo: «Mi piace tantissimo, ma al Napoli non giocherebbe con Spalletti. All’Inter non ci starebbe. Alla Juventus invece andrebbe bene, ma i bianconeri non hanno più il potere di comprare i top al mondo, devono costruire. Farebbe bene anche nel Milan. Poi io sono convinto che se fosse stato bene avrebbe giocato centravanti in Serie A. Ha però un problema, deve fare più gol». Le sue parole a Tv Play.