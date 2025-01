Viviano: «Sommer in calo, penso che l’Inter lo cambierà. Una preferenza!»

Emiliano Viviano ha sottolineato come Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per sostituirlo, i nerazzurri dovrebbero puntare su un italiano.

IL RAGIONAMENTO – Yann Sommer sta disputando la sua seconda stagione da portiere dell’Inter. Il numero uno nerazzurro, il cui rendimento complessivo è stato positivo sotto ogni punto di vista, non è certo della sua permanenza a Milano anche nella prossima stagione. Trattandosi di un classe 1988, l’estremo difensore elvetico è inevitabilmente soggetto a un calo di prestazione. Ragion per cui la dirigenza nerazzurra starebbe pensando al modo migliore per sostituirlo, eventualmente, a partire dal 2025.

Sommer potrebbe essere sostituito nella prossima stagione: il pensiero di Viviano sul prossimo portiere dell’Inter

IL COMMENTO – A proposito del futuro di Sommer, l’ex portiere Emiliano Viviano ha espresso il proprio punto di vista alle frequenze di TVPlay: «Nell’ultimo anno è calato un po’ giù di rendimento rispetto al primo anno. Bene in costruzione, nella copertura dello spazio e nel fare tante cose che non si vedono in maniera immediata. Ma in estate immagino che l’Inter lo sostituirà. Josep Martinez mi piace, ma non ritengo che sarà il titolare dell’Inter. Ci sono un paio di affari in giro, come Alisson, Donnarumma e Courtois. Tra i nomi spendibili, io prenderei Donnarumma tutta la vita, anche per ragioni di età».