Viviano: “Rimpianto Inter? Sì, però dico grazie alla società. Bei ricordi”

Condividi questo articolo

Emiliano Viviano, ex giocatore tra le altre di Inter, Palermo e Sampdoria, intervistato da “soccermagazine” è tornato a parlare della sua passata esperienza in nerazzurro.

ALCUNI RIMPIANTI – Emiliano Viviano ricorda la sua esperienza all’Inter, che in parte rimpiange: «Rimpianti? Sì, da un certo punto di vista sì, anche perché all’epoca feci il diavolo a quattro per andare via quando la società non voleva, però io avevo voglia di giocare, ero giovane, avevo finito l’anno giocando 5-6 partite con la Nazionale da titolare. Però, insomma, io dell’Inter ho solo ricordi positivi, perché è una società che si è comportata in maniera fantastica con me. Poi io sono uno che non tende ad avere tanti rimpianti, eh. Non mi piace. Anche solamente per il fatto di essere andato via ho conosciuto altre città, altre persone… la vita è bella anche per quello».

Fonte: SoccerMagazine.it