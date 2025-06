Viviano: «Pio deve restare all’Inter! Su Seba invece»

Pio e Sebastiano Esposito sono nel mirino di tante squadre in Serie A. Questo il commento di Emiliano Viviano a TV Play.

FRATELLI – Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, nel corso della sua chiacchierata su TV Play, ha parlato anche della situazione in casa Inter dei fratelli Esposito. Queste le sue parole sulla coppia di attaccanti nerazzurri: «Non riesco a comprendere come l’Inter possa pensare di lasciar partire Pio Esposito, mi auguro davvero che resti in squadra. A mio avviso ha il potenziale per diventare uno dei futuri centravanti della Nazionale. Possiede qualità che attualmente mancano nel panorama italiano. Per Sebastiano invece ritengo sia arrivato il momento per lui di compiere un passo avanti, magari approdando in un club di metà classifica in Serie A. Mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina».