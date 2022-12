Viviano: «Napoli, ad oggi no rivali per Scudetto. Credo che Inter e Milan…»

Viviano si è espresso sulla lotta Scudetto con il Napoli, a detta sua, quasi senza rivali. Inter e Milan potrebbe dargli un po’ di filo da torcere, ma azzurri avvantaggiati

LOTTA SCUDETTO − Emiliano Viviano dice la sua sulla corsa per il titolo: «Non credo molto allo scudetto per le romane, credo a Inter e Milan e un po’ alla Juventus, anche se voglio capire come reagirà ad alcune problematiche. Ma comunque se è nella norma la vedo lì. Ma non credo ad oggi ci sia una rivale per il Napoli, poi mancano ancora sei mesi. C’è tanto tempo però il vantaggio è importante».