Viviano: «Inter, la stanchezza si paga! Ecco il problema»

Intervenuto sui canali social di TV Play, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della sconfitta dell’Inter in Coppa Italia contro il Milan e delle assenze in casa nerazzurra.

STANCHEZZA – Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, intervistato da calciomercato.it, ha parlato della dèbaclé dell’Inter in Coppa Italia contro il Milan. Queste le parole dell’ex portiere che vanta anche un brevissimo periodo con la maglia dell’Inter: «Il derby di Coppa Italia in semifinale era il quinto derby stagionale, a Inzaghi si può imputare il fatto di non aver trovato una soluzione al Milan. Se sei la squadra più forte, e l’Inter lo è, e non riesci a fare mai un risultato contro una determinata squadra, allora significa che devi fare degli accorgimenti. Inzaghi non ha trovato soluzioni contro il Milan. Nelle partite contro Bayern e Bologna ho visto un’Inter molto stanca, soprattutto nei minuti finali. Ci sta perdere contro il Milan con questa stanchezza, che i rossoneri sui singoli sono secondi proprio ai nerazzurri. Alla lunga le assenze le paghi».

ASSENZE – Viviano poi, parla di ciò che manca all’Inter: «Credo che all’Inter il problema sia in attacco. Noto che Arnautovic va usato con cautela, Taremi ha fatto zero gol in campionato. Poi Correa ha avuto grande difficoltà. E questo fa la differenza. Asllani poi, secondo me non è ancora pronto».