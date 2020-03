Viviano: “Inter, sarei stato contento di firmare! Ecco la veritÃ  sulle visite”

Viviano: “Inter, sarei stato contento di firmare! Ecco la verità sulle visite”

Viviano ha parlato ai microfoni di “Mediagol”. L’ex portiere dell’Inter ha fatto chiarezza in merito al ritorno in nerazzurro da svincolato sfumato nel mese di febbraio

RITORNO SFUMATO – Queste le parole di Emiliano Viviano: «La trattativa sfumata con l’Inter? A livello mediatico è uscito fuori qualcosa di sbagliato. Ho fatto le visite mediche per capire la mia situazione fisica ma la dirigenza nerazzurra si è nel frattempo accorta che i tempi di recupero di Samir Handanovic erano più rapidi rispetto a quelli originariamente prospettati: il club nerazzurro ha ritenuto opportuno non stravolgere le gerarchie già esistenti. È normale che prima di una qualsiasi decisione avrei dovuto svolgere le visite mediche e provare ad allenarmi in attesa degli esami di Samir. Nulla fuori dal comune, io ero perfettamente consapevole della situazione e non c’è stata nessuna divergenza o intoppo inatteso, ovviamente sarei stato contento se l’operazione fosse andata a buon fine. Poco tempo prima ero vicino ad un altro club importante e ho rifiutato altre offerte, per aspettare il mercato estivo. La sessione invernale non è semplice per i trasferimenti nel mio ruolo, a meno di circostanze particolari, i club a livello di portieri hanno in quel periodo delle stabili certezze che eventualmente vengono rivalutate al termine della stagione».

