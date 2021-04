Viviano: «Inter fa solo contropiede? Tutto e il contrario di tutto»

Emiliano Viviano, ex portiere dell’Inter oggi al Fatih Karagümrük, esprime la sua opinione sul gioco tanto criticato dei nerazzurri. Ecco il suo scambio col giornalista Maurizio Pistocchi.

SOLO CONTROPIEDE – L’Inter di Antonio Conte trova molti detrattori, ma anche qualche estimatore. Come ad esempio il giornalista Maurizio Pistocchi, che cita due dati per confutare la tesi secondo cui i nerazzurri sanno solo difendersi. Il giornalista riporta che i nerazzurri sono secondi solo all’Atalanta per durata delle azioni con gol. Ed è addirittura prima come numero di passaggi tra i giocatori prima di arrivare al gol. E nel dibattito interviene anche Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük con un passato impalpabile all’Inter. Ecco la risposta dell’estremo difensore: “Io ho sentito e visto le stesse persone ( addetti ai lavori ) dire che la Juve ha perso la sua consueta solidità difensiva poi dire che l’Inter fa solo contropiede , tutto e il contrario di tutto”.

