Viviano: “Inter? Contatti non per errori Padelli. Vi spiego com’Ã¨ andata”

Viviano: “Inter? Contatti non per errori Padelli. Vi...

Viviano: “Inter? Contatti non per errori Padelli. Vi spiego com’è andata”

Condividi questo articolo

Emiliano Viviano, ex portiere dell’Inter, è stato vicino a un ritorno in nerazzurro dopo l’infortunio di Samir Handanovic. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Sampnews24” ha parlato di quanto successo

RITORNO SFUMATO – Queste le parole di Emiliano Viviano: «Sì, è vero, sono stato vicino a tornare all’Inter nonostante le tante cose che si sono scritte. Tanto per dirne una, hanno detto che ero andato lì dopo gli errori di Padelli, quando in realtà non era assolutamente vero. Avevo già parlato con la società e sarei dovuto comunque andare ad allenarmi lì, perché pensavano che l’infortunio di Handanovic fosse più grave del previsto. Daniele non c’entra niente. Quando hanno visto che l’infortunio non era così grave, hanno deciso di non andare avanti».

Fonte: sampnews24.com – Paolo Priolo