Viviano: «Dimarco è incredibile! In Europa solo uno forse meglio»

Viviano elogia Dimarco, esterno dell’Inter che ieri ha segnato nella sfida contro il Parma. Il portiere non ha alcun dubbio.

DIMARCO – L’esterno mancino ieri ha segnato in Inter-Parma il gol del momentaneo 1-0, salendo a quota due gol e due assist in sedici partite complessive tra Serie A e Champions League. Ne parla su Tv Play, elogiandolo, Emiliano Viviano. Questo il suo commento: «L’Inter ha giocato col pilota automatico contro un ottimo Parma. Sono i più bravi, punto! Non c’è proprio paragone. Inzaghi? Aveva dei limiti, ma è stato molto bravo e intelligente ad eliminare tutti quei limiti. Dimarco-Theo Hernandez? Federico è un terzino incredibile, ad attaccare è fortissimo, in difesa è fortissimo. Difensivamente gli manca un po’ di fisicità ma è attento, soffre forse fisicamente, Inzaghi ha migliorato molti. Oggi al mondo, guardo Liverpool o Manchester City, oggi i terzini sono questi, gente che sa più offendere che difendere. Dopo Mendy probabilmente è il migliore».

Dimarco è un campione, Viviano non ha dubbi!

PILASTRO FONDAMENTALE – Che dire di Dimarco? Bisogna per forza concordare con Viviano. Oggi Dimarco è uno degli esterni più forti del pianeta e ha ampiamento superato nel confronto il milanista Theo Hernandez. L’interista, in questi anni, ha avuto una crescita esponenziale, tanto da diventare non solo un pilastro della squadra di Simone Inzaghi, ma anche un perno fondamentale e inamovibile dell’Italia di Luciano Spalletti.