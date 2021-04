Viviano difende la decisione su Faraoni: «Qualcuno ha dubbi?»

A difesa della decisione di Abisso di non convalidare il gol di Faraoni in Inter-Verona per fallo su Handanovic, si sono schierati anche il giornalista Maurizio Pistocchi e soprattutto il portiere Emiliano Viviano.

DECISIONE CORRETTA – Come già riportato dalla nostra moviola (vedi articolo) è stata corretta la decisione di Rosario Abisso di non convalidare il gol di Faraoni in Inter-Verona di oggi per fallo su Samir Handanovic. A confermare la bontà della decisione sono anche alcuni addetti ai lavori. Tra cui il giornalista Maurizio Pistocchi e soprattutto qualcuno che, portiere, lo è davvero. Emiliano Viviano. Che in risposta al giornalista ha scritto “Qualcuno ha dubbi?”, confermando che lì è sacrosanto fischiare fallo. Resta in ogni caso il fatto che il portiere nerazzurro – per primo – non avrebbe dovuto dare adito a questi dubbi.

Ma perché qualcuno ha dubbi ? — Emiliano Viviano (@EmilianoViviano) April 25, 2021