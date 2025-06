Viviano consiglia l’Inter: «Prendi Bonny ma devi tenere Pio Esposito»

Viviano parla del parco attaccanti dell’Inter (Bonny in lizza). Il portiere si esprime su Pio Esposito e non ha dubbi sulle sue qualità.

PROMOSSO – Emiliano Viviano, a Tv Play, promuove il giovane attaccante di Castellamare per l’Inter e parla così: «Terrei Esposito senza alcun dubbio, non come terza punta ma sicuro nel roster. A lui non so se convenga, ma ha qualità importante ed è arrivata l’ora che i giovani di livello possano avere spazio nelle grandi squadre. A me va bene se prendi Bonny ma tieni anche Pio. Al livello numerico devi sostituire sia Arnautovic che Correa. Se vuoi fare cinque, ossia Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Bonny ed Esposito lo farei».