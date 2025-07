Viviano: «Chivu una persona splendida! Scelta conveniente»

Intervenuto nella tv di calciomercato.it, l’ex portiere Viviano ha commentato il percorso di Chivu sbarcato da poco sulla panchina dell’Inter.

FANTASTICO – Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, intervenuto a TV Play, ha parlato dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Questo il suo pensiero: «Ho una grande stima per Chivu, lo apprezzo tantissimo: è una persona splendida. Nello staff c’è anche Palombo, che per me è come un fratello. Di Cristian ho sentito parlare molto bene, anche da Parma, e so che è preparato. Però penso che la scelta dell’Inter sia stata dettata anche da una certa convenienza. Quando sei agli inizi, come nel caso di Chivu o anche nel mio, è normale accettare un’occasione del genere: anche se hai un carattere non semplice, un’opportunità così te la prendi e provi a costruirti qualcosa».