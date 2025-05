Viviano attacca Cassano: «Non devi essere normale per dire così sull’Inter»

In collegamento con TV Play, l’ex portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ha commentato il pensiero folle di Antonio Cassano sull’Inter.

ATTACCO – Emiliano Viviano, ex calciatore con una parentesi brevissima anche all’Inter, ha parlato come ospite a TV Play. Tra i tanti temi toccati, Viviano ha attacco senza troppi veli Antonio Cassano che negli scorsi giorni aveva buttato giù il lavoro di Simone Inzaghi sul percorso dell’Inter in Champions League. Questo il suo pensiero: «Su Cassano lascio stare. Mi sono avvelenato da solo quando ho letto quelle cose. Se uno dice che se Inzaghi vince la Champions League è lo stesso un disastro, allora non devi essere normale per dire una cosa così. Ma il problema di Cassano è che se lui ha questa idea, non la cambia. Uno può vincere anche sette trofei, ma non cambia. Con lui non è un dialogo. La sua opinione è così e non la cambia. Non la cambierà mai. Lui ha definito pippe calciatori di un livello assurdo, come Dybala. Anche Ozil».