Vivaio Inter al top, Antonello ritira un prestigioso premio dall’ECA − CdS

L’Inter si fa apprezzare in Europa per il suo grande settore giovanile. Alessandro Antonello ha ritirato un premio a Istanbul dell’ECA che celebra l’importante lavoro del club sul proprio vivaio

SODDISFAZIONE − Il settore giovanile dell’Inter sale alla ribalta anche a livello europeo. Il grande lavoro svolto negli ultimi anni da Samaden&Co ha portato i suoi frutti. Nella giornata di ieri, Alessandro Antonello ha ritirato il prestigioso premio Eca Youth Football Award a Istanbul. Ennesima soddisfazione per il vivaio nerazzurro che a maggio ha peraltro festeggiato la conquista della prima stella nel campionato Primavera (10 scudetti). Oltre ad inanellare trofei, l’Inter è riuscita a produrre negli anni tutta una serie di ottimi giocatori, alcuni rimasti (tipo Dimarco o Radu) e altri ceduti per diversi milioni (Pinamonti, Balotelli, Bonazzoli, Casadei e cosi via). L’ECA ha anche esaltato l’Educational Project del club che sotto la guida di Beppe Marotta ha subito un ulteriore miglioramento con la costruzione di Villa Clerici per ospitare ragazze e ragazzi del vivaio.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti