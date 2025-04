Vittoria pesantissima del Venezia, salvezza a -2 (con *): Monza KO!

Il Venezia regola il Monza nella ripresa e vince 1-0 al Penzo. Successo pesantissimo in ottica salvezza, tutto adesso in bilico. Brianzoli sempre più verso la Serie B.

VITTORIA PESANTISSIMA – Al Penzo di Venezia va in scena la prima partita del sabato di Serie A ed è uno scontro salvezza tra Venezia e Monza. Entrambe sono obbligate alla vittoria, soprattutto la squadra lagunare che può ancora giocarsi delle chance per rimanere in categoria. Per la squadra di Alessandro Nesta, invece, la matematica è praticamente ad un passo. Nel primo tempo, partita tiratissima tant’è che si chiude con una statistica significativa: con 23 falli complessivi diventa la partita con il primo tempo più falloso dell’intero campionato. Per il Monza anche una brutta tegola, visto l’infortunio dell’ex Inter Keita, uscito per un problema al retto femorale. Nella ripresa, la partita si sblocca e il merito è del Venezia. Al 72′, la squadra di Di Francesco trova un gol pesantissimo. Ellertsson va via a Birindelli, cross al centro e preciso tap-in del ceco Fila per l’1-0. Quattro minuti più tardi, il Venezia sfiora pure il raddoppio con Nicolussi Caviglia, ma è miracoloso Turati a spingere la punizione dell’ex Juventus fuori dalla porta. Nella seconda parte del secondo tempo, Nesta regala qualche minuto pure a Tomas Palacios, ragazzo in prestito dall’Inter. Nei lagunari, ottimo clean sheet per Radu. Al 96′ doppia ammonizione e rosso per Fila.

VENEZIA-MONZA 1-0

72′ Fila