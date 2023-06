Vittoria Inter, crescono dubbi e pressioni per il Manchester City − CdS

L’Inter ha vinto col Torino, il Manchester City ha fatto lo stesso in finale di FA Cup contro il Manchester United ma è apparso stanco. La finale di Champions League, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarà sì difficile ma non impossibile (vedi articolo).

PRESSIONI − L’Inter ha vinto contro il Torino all’ultima di Serie A, mentre il Manchester City ha vinto con un solo gol di scarto la finale di FA Cup contro il Manchester United. Il Corriere dello Sport, questa mattina ha fatto il punto della situazione, sottolineando come il club inglese resti sì il favorito per la finale di Champions League ma non a mani basse. Questa Inter riesce a creare dubbi e pressioni su Guardiola e i suoi, che ieri in alcune occasioni sono sembrati stanchi. A Wembley anche Erling Haaland si è immolato sul finale per difendere il risultato e la vittoria. Il City è perciò forte, nessuno lo mette in dubbio, ma in fin dei conti non decisamente imbattibile. L’Inter, col lavoro di Simone Inzaghi, può (e dovrà) fare la sua gara: serviranno perciò ritmo, pressing forsennato e verticalità oltre al gioco sugli esterni.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania