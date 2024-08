Vitor Roque, dall’Inter a un’altra italiana? La preferenza dell’ex obiettivo dei nerazzurri!

Vitor Roque, accostato all’Inter in questa finestra di calciomercato, sarebbe intenzionato a vestire la maglia di un’altra squadra italiana. Anche se la trattativa non è per nulla semplice.

IL PUNTO – Vitor Roque potrebbe approdare in Italia in questa sessione di calciomercato: non all’Inter, che non ha più espresso un interesse concreto per il suo profilo, ma alla Lazio. Il club biancoceleste è al momento la squadra europea più interessata al calciatore brasiliano, tanto da aver già presentato un’offerta per provare a rilevarlo dal Barcellona. I blaugrana non hanno come priorità quella di cederlo a titolo definitivo, ma a causa delle proprie difficoltà finanziarie potrebbero essere indotti ad accettare una tale eventualità.

Lazio su Vitor Roque: l’Inter ha mollato la pista da tempo!

LO SCENARIO – Come riportato da Sport, la cifra che i biancocelesti sarebbero disposti a spendere per il talento brasiliano è di 20 milioni di euro, circa la metà di quelli richiesti dai culé per cederlo in questa finestra di calciomercato. Mentre i club sauditi sarebbero disposti ad avvicinarsi alle cifre richieste dal club blaugrana, lo stesso non potrebbe dirsi della Lazio. Al contempo, però, il club laziale può fare affidamento su una volontà chiara del calciatore classe 2005: restare in Europa. E, se si guarda solo al nostro continente, la Lazio è il club che si è mosso più concretamente per il suo profilo. L’Inter, al contrario, non si è mostrata disposta a trattare con il Barcellona per provare a portare il brasiliano a Milano.