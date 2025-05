Vitinha verso l’Inter: «Finale? Prima volta per tutti, ma prima un’altra»

Vitinha si proietta verso l’Inter, dopo aver battuto 3-1 l’Auxerre nell’ultima giornata di campionato. Il portoghese ha risposto alla domanda sulla finale di Champions League del 31 maggio.

SLANCIO – Vitinha , a DAZN Francia, parla dopo la vittoria del PSG sull’Auxerre . Il centrocampista portoghese si proietta già alle prossime sfide: «Era importante vincere, giocare una buona partita, continuare con questo slancio ed è il modo migliore per preparare i prossimi incontri ».

KVARATSKHELIA – Poi Vitinha risponde alla domanda sull’ex esterno del Napoli, che oggi ha fatto due gol: « Kvara? È bello, gli diamo la palla e lui fa il resto . Siamo in una buona dinamica e siamo felici di giocare».

PRIMA VOLTA – Infine, lo stesso Vitinha ha ovviamente risposto alla domanda sulla finalissima del 31 maggio contro l’Inter: «La finale di Champions League? È la prima volta per quasi tutti, quindi non vediamo l’ora, ma prima vogliamo festeggiare e concentrarci sulla Coupe de France. Tutti hanno detto che l’atmosfera allo Stade de France era fantastica, quindi non vedo l’ora di vederlo». Prima della finale con l’Inter, infatti, i parigini dovranno giocare contro il Reims nella finale di Coppa di Francia. Luis Enrique può ancora portare a casa tutti e tre i trofei, completando il triplete.