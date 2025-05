Vitinha: «Inter esperta? Nessun vantaggio! Anche noi siamo qui»

Intervistato dalla stampa presente al media-day di Parigi in vista della finale di Champions League, ha parlato anche Vitinha, centrocampista del Psg e uno dei leader di Luis Enrique.

SOGNO – Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, nel corso del media-day a Parigi, ha parlato ai media presenti nel centro sportivo dei parigini. Queste alcune delle parole di Vitinha in vista della finale di Champions League che si giocherà contro l’Inter il prossimo 31 maggio a Monaco: «Questa finale per me significa molto, sarà la partita più importante della mia carriera finora. Spero ovviamente ce ne siano altre, ma non si sa mai. Ecco perché dobbiamo dare il massimo. Inter più esperta? Non credo che questo gli dia un vantaggio. Abbiamo una squadra giovane, ma siamo comunque arrivati qui. Se la Champions League fosse sempre vinta dai più esperti, allora sapremmo già a settembre la vincitrice».