Vitali: «Lukaku capolavoro di Marotta! Inter, una cosa mi lascia perplesso»

Vitali è direttore del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ma è anche un tifoso dell’Inter. Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista ha elogiato Marotta per come sta procedendo l’operazione Lukaku e trovato un dubbio.

I MOVIMENTI – Aldo Vitali manifesta un piccolo rischio, subito smentito: «Romelu Lukaku e Paulo Dybala assieme all’Inter? Io penso che il terzo personaggio di questa vicenda potrebbe essere Lautaro Martinez, nel caso in cui chiudano con Lukaku e Dybala. Non vuole andare via dall’Inter? Bene, sono contento. L’altra cosa è che mi sembra un capolavoro di Giuseppe Marotta se riesce a riportare Lukaku dopo averlo venduto l’anno scorso a cento e passa milioni. La cosa che mi lascia perplesso di tutta la storia è che l’Inter ha avuto l’attacco migliore del campionato, la difesa invece ha avuto qualche problema nonostante abbia dei grandi giocatori. Sta mettendo sul mercato la difesa: Alessandro Bastoni e Milan Skriniar».