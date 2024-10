Visnadi: «Uscita di Spalletti sorprendente! Attacco chiaro a Inzaghi»

Visnadi ha detto la sua sull’attacco di Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. Uscita sorprendente.

SORPRENDENTE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute sull’uscita di Luciano Spalletti in merito alla vicenda sugli ultras e alla telefonata tra Simone Inzaghi e Marco Ferdico. Gianni Visnadi non ha dubbi: «Possiamo discutere sul perché, ma di sicuro non le ha dette in modo casuale. Sapeva che gli avrebbero fatto quella domanda e quindi ha voluto dire quelle cose. La lettura che abbia ancora il dente avvelenato con l’Inter è credibile, ma qui non ha attaccato l’Inter, bensì un collega. Sorprendente che l’abbia detto da un CT della Nazionale. Spalletti non guarda mai in faccia a nessuno, ma in effetti è molto sorprendente. Ha voluto segnare un distinguo molto importante, convinto che nel suo curriculum non abbia mai avuto questo tipo di rapporti. Ha delle cose che forse pensiamo anche noi, ma non siamo CT della Nazionale, non è un osservatore come noi».